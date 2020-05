Morto Michel Piccoli, icona del cinema francese: vinse il David con Habemus papam

È morto a 94 anni l'attore francese Michel Piccoli. Lo ha comunicato la sua famiglia all'agenzia AFP. Nato in una famiglia di musicisti, metà italiana e metà francese, Piccoli esordì nel film Silenziosa minaccia nel 1945. Michel Piccoli nel corso della sua carriera è stato non solo attore, ma anche regista e sceneggiatore: tra i suoi lavori ricordiamo il ruolo da protagonista in Habemus papam di Nanni Moretti, per il quale ha vinto il David di Donatello.

«Michel Piccoli si è spento il 12 maggio tra le braccia della moglie Ludivine e dei suoi giovani figli Inord e Missia, in seguito ad un incidente cerebrale», si legge in una nota della famiglia trasmessa all'agenzia France Presse da Gilles Jacob, amico dell'attore nonché ex presidente del Festival di Cannes. Monumento del cinema francese ed europeo, Michel Piccoli è stato protagonista di film passati alla storia, come il Disprezzo di Jean-Luc Godard, la Grande Abbuffata di Marco Ferreri, L'Amante di Claude Sautet o più recentemente Habemus Papam di Nanni Moretti.

