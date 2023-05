Jacklyn Zeman, morta l'attrice della serie “General Hospital”: aveva 70 anni e lottava contro un tumore

Jacklyn Zeman, è morta l'attrice: aveva 70 anni. Era nota soprattutto per avere interpretato il ruolo di Roberta Spencer, detta Bobbie, nella serie di grande successo General Hospital. La famiglia ha fatto sapere a ABC News le cause della morte. Jacklyn Zeman lottava da tempo contro un tumore. Il produttore esecutivo Jack Valentini ha diffuso la tragica notizia sui social.

In una serie tweet, Frank Valentini ha annunciato la morte di Zeman: «Da parte della famiglia di General Hospital, ho il cuore spezzato nell'annunciare la morte della nostra amata Jackie Zeman.

Jacklyn Zeman has been a beloved member of the ‘General Hospital’ and ABC family since she originated the iconic role of Bobbie Spencer over 45 years ago. She leaves behind a lasting legacy for her Emmy-nominated portrayal of the bad girl turned heroine and will always be… pic.twitter.com/iFQpoKb72b

