Influencer si sottopone a 18 interventi per diventare coreano: «Sono transraziale, nato nel corpo sbagliato»

L'influencer Oli London si è sottoposto a 18 interventi chirurgici per completare la sua transizione in «coreano». Lo ha spiegato in un video pubblicato sui social in cui dice: «Finalmente sono coreano! Ho effettuato la transizione. Sono così felice di aver completato il mio cambiamento. Sono stato intrappolato per otto anni in un corpo che non era il mio». L'obiettivo di Oli London era quello di assomigliare alla popstar coreana Jimin dei BTS. L'influencer ha fatto coming out come persona «non binaria e coreana». Una scelta che lo stesso Oli London ha definito «un po' confusionaria», precisando di aver «lottato con problemi di identità» e che «essere transessuale è come essere transraziale perché sei nato nel corpo sbagliato».

La transizione del 31enne, inglese di nascita, non ha mancato di scatenare polemiche sui social, soprattutto da parte di chi lo accusa di «appropriazione culturale». L'influencer si è difeso spiegando: «Questa è la mia cultura adesso. Il mio aspetto riflette questa cultura. Alcuni non capiranno, ma per chi ha seguito il mio viaggio negli ultimi otto anni, in cui sono stato molto infelice, questa notizia non suona come una novità». Oli London ha precisato che ora il suo nome è Jimin e che - in quanto non binario - bisogna riferirsi a lui con i pronomi they/them (intraducibili in italiano, ma spesso resi con un asterisco o il simbolo "schwa"). Fra gli interventi a cui si è sottoposto, che sarebbero costati oltre 170mila euro, troviamo plastica facciale, rimodellamento delle sopracciglia e modifica alla dentatura.