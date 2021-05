Bts, il nuovo videoclip "Butter" della band coreana dei record fa il botto: oltre 50 milioni di visualizzazioni in poche ore

Loro sono i Bts, la band coreana dei record reduce dal gigantesco successo dello scorso anno con la canzone Dynamite, la prima che hanno cantata in inglese. E ora ci riprovano con "Butter", il nuovo videoclip che in poche ore ha già raggiunto e superato quota 50 milioni di visualizzazioni. Un rilascio avvenuto poco prima dei Billboard Music Awards che saranno trasmessi questo weekend dove i Bts sono in nomination. A giugno inoltre saranno i protagonisti della copertina di Rolling Stones.

