I Bts faranno il servizio militare. Ecco quando torneranno sul palco le star di "Dynamite"

Martedì 18 Ottobre 2022, 13:03

Chiamata alle armi per i BTS. I membri del gruppo si stanno preparando ad arruolarsi nell’esercito. Il 17 ottobre l’azienda sudcoreana di intrattenimento HYBE ha rilasciato una dichiarazione pubblicamente divulgata agli investitori in azioni annunciando: “Il membro dei BTS Jin chiederà di annullare il ritardo del suo arruolamento militare a fine ottobre e quindi di seguire il processo di arruolamento dell’Amministrazione del personale militare. Gli altri membri seguiranno poi con i loro arruolamenti secondo i loro piani individuali”. I BTS dunque svolgeranno il servizio militare obbligatorio nel loro paese d’origine, la Corea del Sud. L’annuncio del colosso dell’intrattenimento con sede in Corea del Sud segue mesi di speculazioni sul fatto che le superstar del K-Pop potessero ottenere o meno un’esenzione a causa del loro contributo all’economia del paese. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

