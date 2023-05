Harry è già con Meghan in California, la fuga da Westminster del principe sempre più solo: nessuno l'ha salutato

Breve ( e neanche così intenso). Il principe Harry è tornato in California dopo aver trascorso solo 28 ore e 42 minuti nel Regno Unito per assistere sabato all'incoronazione di suo padre, re Carlo. Dopo la cerimonia, è sgattaiolato fuori dall'abbazia di Westminster, accompagnato da una scorta della polizia metropolitana e si è diretto all'aeroporto di Heathrow a bordo di un'auto scura. Era di nuovo sull'aereo per la California prima ancora che suo padre e la sua matrigna, la regina Camilla appena incoronata, avessero finito di farsi fare i ritratti ufficiali.



Harry, la frase detta (al marito della principessa Eugenia) durante l'incoronazione di re Carlo: è giallo

Il ritorno a casa

Il volo British Airways di Harry da Heathrow diretto a Los Angeles è atterrato poco prima delle 18:30 ora locale. L'idea era che sarebbe tornato in tempo per la quarta festa di compleanno del figlio di quattro anni Archie.

Ma è difficile pensare che abbia fatto in tempo a tornare da sua moglie Meghan Markle e dai suoi figli prima che i bambini andassero a letto. Montecito, in California, dove vive la famiglia, è a quasi 100 miglia da Los Angeles e a due ore buone di macchina anche nel migliore dei casi data l'imprevedibilità del traffico di Los Angeles. Per mesi, aveva tenuto il pubblico britannico - per non parlare della sua stessa famiglia - sulle spine con un gioco di indovinelli del gatto e del topo sulla sua presenza. E alla fine la sua presenza è stata davvero un battito di ciglia.

Oscurato da Anna

Alla cerimonia di incoronazione era seduto in terza fila in mezzo ai suoi cugini, oscurato dal pennacchio piumato della principessa Anna. Dopo che tutto è finito, si è diretto verso l'aeroporto ed è stato fotografato sorridente (sorriso che ha conservato per tutto il tempo) mentre arrivava alla suite Windsor di Heathrow prima del suo volo, ancora in abito da sera e sfoggiando le sue medaglie.



Harry, 38 anni, non ha avuto alcun ruolo nelle celebrazioni dell'incoronazione a parte la sua breve apparizione all'Abbazia di Westminster. Non si è unito alla processione, non ha preso parte al pranzo privato in famiglia, nè è apparso in nessuna delle fotografie ufficiali o non ufficiali. Sabato mattina ha lasciato Frogmore Cottage, la casa dei Windsor che un tempo condivideva con Meghan, quasi certamente per l'ultima volta dopo la decisione del padre di sfrattarli, poco prima delle 9:30 in una BMW con i finestrini oscurati. E' entrato nell'Abbazia di Westminster insieme ai suoi cugini reali Zara Tindall, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia.

Nessuno l'ha salutato



Eugenie e suo marito, Jack Brooksbank, probabilmente ora i membri più stretti della famiglia di Harry, gli sono stati molto vicino. Come gli altri reali non lavoratori, Harry indossava un abito da mattina con medaglie e il KCVO - Knight Commander of the Royal Victorian Order - donatogli dalla regina Elisabetta al collo. Ma è stato costretto a farsi strada, un po' goffamente, lungo la navata da solo sotto gli occhi della congregazione. Il principe si è voltato due volte, una volta a destra e poi a sinistra e ha sorriso a qualcuno che conosceva. Poi ha preso tranquillamente posto tre file davanti alla Lanterna Sud. La prima fila era riservata al Principe di Galles: suo fratello, sua moglie e i loro figli, nonché il Duca e la Duchessa di Edimburgo. Mentre la storica cerimonia volgeva al termine, Harry è uscito dalla Great West Door e, con gli stessi uomini della polizia che lo accompagnavano, è tornato direttamente a Heathrow. Undici ore e 5.440 miglia dopo, e un mondo lontano dai festeggiamenti a Londra, era di nuovo negli Usa, pronto a riprendere il suo "sogno californiano" ancora una volta.