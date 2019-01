In vendita su eBay i rottami della Land Rover incidentata del principe Filippo

In vendita su eBay alcuni pezzi della Land Rover danneggiata dal duca di Edimburgo. L'offerta è arrivata a 65,900 sterline. Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, pochi giorni fa alla guida della sua auto aveva provocato un incidente nella contea di Norfolk, poco distante dalla tenuta reale di Sandringham. Il 97enne duca di Edimburgo, secondo le ricostruzioni dei giornali britannici, avrebbe invaso la corsia opposta alla quale viaggiava, perché abbagliato dal sole, finendo contro un'altra vettura. Lui è rimasto illeso, due donne a bordo dell'altra auto insieme a un bambino piccolo, leggermente ferite.



L'uomo che avrebbe raccolto i pezzi dellae poi messi in vendita è soprannominato "", ma ha anche spiegato di non averli rubati. Si tratta di rottami raccolti sul luogo dell'incidente, ai bordi della strada. E ora venduti su eBay, come riportano i media locali. Stando all'annuncio, i pezzi disponibili - che a dar retta a chi vende conterrebbero anche tracce del "del Duca di Edimburgo" - sono in totale tre, tutti di plastica. L'asta, dopo quasi 150 rilanci, ha raggiunto 65,900 sterline che il venditore sottolinea di voler donare alla ricerca sul cancro. "E' solo per beneficenza", tiene a precisare. L'incidente ha suscitato comunque diversi interrogativi sull'opportunità che il principe - rivisto al volante già due giorni dopo, e senza cintura di sicurezza - continui a guidare.