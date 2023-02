Iljard Shaba, età, carriera e vita privata: ecco chi è il violoncellista scelto da Anna Oxa per la serata dei duetti a Sanremo

Sanremo 2023 oggi è la serata dei duetti. Per la quarta puntata del Festival i Big salgono sul palgo assieme a dei mostri sacri della musica. Anna Oxa è l'unica a non esibisirsi con un cantante, l'artista ha scelto piuttosto un musicista. Nella serata dei duetti Sanremo la Oxa farà accompagnare la sua voce dal violoncellista albanese Iljard Shaba.

Iljard Shaba: ecco chi è il violoncellista scelto dalla Oxa

Iljard Shaba nasce a Tirana, in Albania, (ma non ci sono informazioni che ne indichino la data di nascita) dove consegue il diploma. Studia musica all’Academy of Music and Arts, ma già dall’età di 16 anni, Iljard perfeziona la sua tecnica con il violoncello. Il suo talento unico lo porta sui palchi di tutto il mondo, esibendosi con un repertorio fatto di musica classica, jazz, musica latina e anche altre canzoni popolari.

È conosciuto per le canzoni Puthem – pubblicato nel 2018 – e Feelings – pubblicato nel 2016. Nel 2021 Ervin Gonxhi pubblica il videoclip Amur, in collaborazione con Shaba, il quale ha fatto parte anche dello spettacolo “Balla con me”, partner di Fiori Dardha.

In Italia è diventato famoso soprattutto per essere stato annunciato come protagonista dei duetti di Sanremo 2023 con Anna Oxa. Nell’occasione i due hanno scelto di rifare il capolavoro Un’emozione da poco. Ma in tutto il mondo già lo conoscevano.

Vita privata e social

Della vita privata di Illjard Shaba non si hanno informazioni, quindi non sappiamo se sia fidanzato o single. Sui social condivide soprattutto notizie riguardanti la sua vita professionale, ma non mancano anche foto sul suo privato. La sua bacheca Instagram è seguita da oltre 19mila follower. Oltre che violoncellista è anche un amato dj con oltre dieci anni di carriera alle spalle. E sappiamo anche che è un amante dei cani.