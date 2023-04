Ilary Blasi a Verissimo non parla di Totti (ma lancia una frecciatina su Bastian)

"Non possiamo far finta di niente. Da casa la gente sta aspettando che io ti faccia le domande sulla tua separazione. Ma non è il momento. Lo faremo, quando sarà il momento giusto". Così Silvia Toffanin ha aperto l'intervista all'amica Ilary Blasi, smorzando sul nascere le speranze dei più curiosi telespettatori che avrebbero voluto ascoltare la versione della conduttrice romana riguardo alla chiacchieratissima fine del matrimonio con Francesco Totti.

Rudy Zerbi, chi è: biografia, età, moglie, lite con Lorella Cuccarini: l'insegnante di canto di Amici ospite a Verissimo

Ilary Blasi ha ringraziato la collega e amica, per il fatto di "rispettare i miei tempi", con implicito riferimento alla diatriba legale in corso che le suggerisce di non esprimersi pubblicamente su una materia così delicata. Per il resto, l'intervista andata in onda ieri pomeriggio a Verissimo su Canale 5 e durata circa 25 minuti è stata prevedibilmente una celebrazione della conduttrice che da stasera tornerà alla guida dell'Isola dei famosi. La Blasi, che si è presentata nello studio di Cologno Monzese con occhiali scuri e vestito lungo di jeans con uno spacco importante, ha confessato che "sarebbe figo diventare nonna, ma non ci sto pensando, i miei figli sono ancora piccoli".

Quindi, sulla nuova edizione del reality show che conduce per la terza volta consecutiva, ha ammesso che "il cast mi piace tantissimo". In chiusura, quando la Toffanin ha sottolineato che Ilary "ha voltato pagina", la Blasi ha chiosato con una freddura: "Che dire? Bastian così", con riferimento al nome del nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Müller-Pettenpohl. Ilary Blasi si era fatta intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo a marzo 2022, anche in quel caso per promuovere il ritorno in onda dell'Isola dei famosi. All'epoca circolavano su stampa, siti e social i gossip e la conduttrice denunciò "un accanimento mediatico" nei suoi confronti e della sua famiglia. In particolare, se la prese con i "quotidiani nazionali come Repubblica, il Corriere e il Messaggero" che "hanno dato la notizia" della fine del matrimonio con Totti "come se fosse certa, facendo una figura di merda". Parole che furono smentite dai fatti e da quel famoso comunicato diffuso dalla stessa Blasi (e da Totti, non congiuntamente) pochi mesi dopo, a luglio 2022, per ufficializzare la notizia del naufragio - a proposito di Isola dei famosi - delle nozze.