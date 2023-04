Sabato 15 Aprile 2023, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 21:39

Archiviato il Grande Fratello Vip, ecco che arriva L’Isola dei famosi. Da lunedì sera su Canale 5 sarà la volta del reality show condotto da Ilary Blasi, che tornerà alla guida di un programma tv per la prima volta dopo la chiacchieratissima fine del matrimonio con Francesco Totti, annunciata l’11 luglio scorso via comunicato stampa. La conduttrice oggi pomeriggio, invece, sarà ospite a Verissimo, sempre su Canale 5, dove si farà intervistare dall’amica Silvia Toffanin.

L’IRONIA

Si tratterà della prima uscita televisiva dopo la rottura col Pupone. Molto probabilmente la chiacchierata odierna toccherà in qualche modo anche le vicende famigliari della Blasi, che in questi mesi di infuocato gossip ha evitato qualsiasi tipo di intervista, limitandosi a qualche provocazione/ironia via social. A ottobre 2022, per esempio, pubblicò una storia Instagram che divenne immediatamente virale: davanti a un negozio Rolex a Roma mimò il gesto del furto, facendo evidentemente riferimento alla diatriba con Totti, che la accusa di avergli sottratto degli orologi di lusso (curiosità: per registrare quel video, postato con tanto di tag all’ex marito, la showgirl si beccò una multa dalla Polizia municipale, per auto in sosta vietata, come documentò il settimanale Chi).

IL COMPAGNO

Più di recente, a febbraio 2023, la Blasi sui social è uscita allo scoperto mostrandosi insieme al suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco 36enne Bastian Müller-Pettenpohl. Di fatto, però, la conduttrice, la cui carriera tv iniziò come letterina a Passaparola e fu impreziosita dalla co-conduzione del Festival di Sanremo del 2006 con Giorgio Panariello e Victoria Cabello, fino ad oggi non ha mai esplicitamente commentato la separazione da Totti, che invece a settembre 2022 parlò a mezzo stampa. Si diceva dell’intervista in programma nel pomeriggio a Verissimo: da escludere l’ipotesi che Ilary entri nel merito delle vicende giudiziarie, considerata la delicatezza della situazione. Più probabile un accenno alla sua nuova vita. E chissà che, in linea con il suo rinomato sarcasmo, non le scappi una battuta o una mezza frase che possa essere interpretata come frecciatina nei confronti dell’ex capitano della Roma. Il focus sarà invece la promozione dell’Isola dei famosi, che guida dal 2021 e che andrà in onda per dieci settimane, con Enrico Papi e Vladimir Luxuria in studio nelle vesti di opinionisti e Alvin inviato in Honduras.

LA SERATA

Il reality show prodotto da Banijay Italia andrà a occupare la serata del lunedì, che da settembre scorso è stata letteralmente conquistata (con il bis quasi fisso del giovedì sera) dal Gf Vip di Alfonso Signorini. Il minimo comune denominatore tra i due titoli è rappresentato dall’assai ridotto numero di veri “famosi”.

GLI SCONOSCIUTI

Se il Grande Fratello Vip è stato vinto da tale Nikita Pelizon, tra i naufraghi pronti a buttarsi in mare dall’elicottero (una delle scene più iconiche del format dell’Isola che in Italia debuttò in Rai nel 2003 con Simona Ventura conduttrice) ci sono dei perfetti sconosciuti come Helena Prestes, Claudia Motta e Christopher Leoni. Questi andranno ad affiancare Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, la sorella di Asia Argento, Fiore, la ex Suor Cristina, Cristina Scuccia, Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry, Cristopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, Marco Predolin e pure i due Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Intanto, quella andata in scena lunedì 3 aprile è stata, dati Auditel alla mano, la finale meno vista di sempre del Grande Fratello Vip (2.871.000 telespettatori), ma il bilancio della stagione è oggettivamente in attivo. Per spiegare questa apparente contraddizione basti pensare al fatto che con una sola produzione (targata Endemol Shine Italy) Mediaset è riuscita a coprire ben 45 - dicesi quarantacinque - prime serate. Con conseguente ottimizzazione delle risorse. Non proprio un dettaglio per un’azienda che per forza di cosa deve fare i conti con un mercato, quello televisivo, iper-frammentato e sempre più aggredito dalla ricchissima concorrenza delle piattaforme.

IL CONTESTO

Il tutto in un contesto interno non facilissimo, considerando che negli ultimi tempi in casa Mediaset si è registrato un netto cambio di linea editoriale, per precisa volontà dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha richiamato la produzione del Grande Fratello a una maggiore sobrietà dei contenuti, ritenendo alcune puntate offensive nei confronti del pubblico a casa. Anche per questo motivo c’è curiosità per capire se e come l’Isola di Ilary Blasi subirà degli aggiustamenti che le evitino derive trash a cui solitamente è possibile mettere rimedio solo a cose fatte.