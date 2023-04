La sedicesima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi” partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 e avrà come scenario le Honduras. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi. Nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e il debuttante Enrico Papi e dai Caraibi l’inviato Alvin.