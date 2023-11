Ilaria De Rosa, liberata la hostess arrestata in Arabia Saudita per detenzione e spaccio di stupefacenti

Ilaria De Rosa, la hostess veneta detenuta dallo scorso maggio in un carcere dell'Arabia Saudita, è stata liberata grazie ad un decreto di espulsione e. La 23 anni, originaria di un paesino del Trevigiano, lavorava per la compagnia aerea Avion Express ed era stata arrestata ad aprile per uno spinello, mentre si trovava a Gedda, la capitale, in un hotel con alcuni amici.

Ilaria De Rosa, la hostess condannata a sei mesi di carcere per «droga»: sentenza confermata

Le accuse e la scarcerazione

Oggi, giovedì 2 novembre, per la giovane si sono aperte le porte del carcere di Gedda, in Arabia Saudita dove era stata portata i primi di maggio, dopo che ad una festa la polizia le aveva trovato addosso uno spinello.

La vicenda di Ilaria De Rosa era partita con la denuncia di scomparsa presentata dalla madre ai Carabinieri di Castelfranco Veneto, dopo giorni che la ragazza non rispondeva al telefono. Ilaria si era trasferita da solo pochi mesi a Gedda, prima di essere arrestata per uno spinello che le era stato trovato addosso dalla polizia, che avevano fatto irruzione nell'albergo nel quale si trovava quella sera con alcuni amici. La giovane era stata arrestata ed era stata portata in una caserma dove le erano stati fatti firmare alcuni documenti in arabo. Come dichiarò lei stessa, solo dopo alcuni giorni capì che era effettivamente in regime di detenzione. La paura iniziale era che si fosse trattato di un sequestro di persona, dopodiché si è chiarito che il suo arresto era legato all'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, reato molto grave in Arabia Saudita.