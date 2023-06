Ilaria De Rosa arrestata in Arabia, hostess condannata a sei mesi per «detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti»

Sei mesi di carcere. Questa la condanna inflitta dai giudici sauditi a Ilaria De Rosa, la 23enne trevigiana rinchiusa da quasi quaranta giorni in un carcere di Gedda in Arabia Saudita con l'accusa di «detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti». La giovane però, si è sempre professata innocente. Ad ascoltare la sentenza anche la sorella Laura, arrivata a Gedda già da qualche giorno e presente in Tribunale come uditrice. Lo scrive La Repubblica.

Ilaria De Rosa arrestata, la storia

La notizia dell’arresto è stata diffusa soltanto l’8 maggio dopo che i genitori, avendo perso i contatti con la figlia, si erano rivolti ai carabinieri. Ilaria si trova oggi in un carcere a 45 chilometri da Gedda: dopo averla incontrata, il console generale d’Italia presso la città Leonardo Maria Costa ha detto di averla trovata in “buone condizioni fisiche e psicologiche” nonostante sia chiaramente molto “scossa”. La ragazza era stata trovata con uno spinello di marijuana nascosto nel reggiseno.

Ilaria De Rosa fermata in Arabia, nessun traffico di droga. L'hostess finita in cella per uno spinello con amici. Il primo contatto con il console: sta bene

Hostess arrestata in Arabia Saudita, sparito il profilo facebook di Ilaria De Rosa. Il giallo del documento (firmato) scritto in arabo

La ragazza si è detta innocente e ha riferito di aver respinto tutte le accuse in occasione di un interrogatorio in lingua inglese cinque giorni dopo la sera del suo arresto.