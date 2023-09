Il principe Harry potrebbe ricevere un messaggio molto importante da William e da re Carlo

Mercoledì 6 Settembre 2023, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Il prossimo fine settimana, il principe Harry compirà 39 anni, e si accendono le speranze su una possibile riappacificazione tra lui e il resto della famiglia reale britannica. Alcuni esperti, come l'ex maggiordomo del re, Grant Harrold, ritengono che il compleanno di Harry possa essere un'opportunità per una riunione familiare. Anche se il danno è stato fatto, potrebbe essere un momento per distendersi e cercare la riconciliazione. Harrold ha anche sottolineato che, nonostante le tensioni, la famiglia reale dovrebbe prendere in considerazione l'importanza di gesti di pace, specialmente in vista dell'anniversario della morte della regina Elisabetta. La famiglia è sempre stata fondamentale per Harry, e questo compleanno potrebbe fargli riflettere su ciò che è successo e sulla mancanza della sua famiglia. Photo Credits: Kikapress music by Korben

