Gigi D'Alessio: «Ho paura per il terremoto a Napoli. Sanremo? Ora sono concentrato sul mio nuovo album»

Musica, Sanremo e terremoti. Questi i temi affrontati da Gigi D'Alessio nel corso della presentazione del suo nuovo album "Fra". Rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto di cosa avesse paura come uomo e come artista, il cantante ha espresso preoccupazione per i fenomeni sismici che si susseguono nel napoletano. «Come uomo adesso ho paura del terremoto che c'è a Napoli perché sono fenomeni che non riusciamo a controllare», ha detto l'autore.

Gigi D'Alessio, il funzionario del fisco arrestato: «La pratica? Presi 20mila euro». Il cantante: «Falso, querelerò»

La presentazione dell'album

«Come uomo ho paura di quello che sta vivendo Napoli - ha detto Gigi D'Alessio-. Mentre artisticamente forse oggi la paura è quella di venire frainteso, come è successo alla povera Alessandra Amoroso che per una foto negata è stata messa in croce. Noi artisti siamo continuamente ripresi e siamo a rischio di questo, quindi ho paura di non essere capito come persona». Infine la preoccupazione «è per il futuro dei nostri figli. Non sono per niente contento che siano coi social dalla mattina alla sera e quella col telefonino è diventata una dipendenza, lo viviamo in tutte le case», ha concluso il cantante, rispondendo ai giornalisti nel corso della presentazione del suo nuovo album, "Fra". Spazio poi al Festival di Sanremo, che «rimane sempre la più bella vetrina per la nostra musica, ma adesso sono concentrato sul progetto del nuovo album. Io dico che a Sanremo ci devi andare non solo se hai il brano ma anche se hai un progetto - ha aggiunto -. Al momento non ci penso perché ho questo progetto di "Fra" e ci sarà anche un tour europeo: faremo una ventina di date a fine febbraio e i primi di marzo». Quindi «non è questo il mio progetto, ma faccio un grande in bocca al lupo a Carlo Conti che sicuramente farà un grande festival», ha concluso.

L'ultimo lavoro

Tre semplici lettere che contengono un mondo, quello di Gigi D'Alessio, che presenta il suo nuovo album "Fra", in uscita oggi (GGD Edizioni Srl/Sony Music).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concepito come se fosse una playlist da ascoltare dall'inizio alla fine, "Fra" scorre veloce con le sue 10 tracce che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit: canzoni senza tempo dal repertorio di D'Alessio, declinate al suono di oggi e arricchite da tanti inediti featuring. "Fra" è un titolo in cui è racchiuso tutto: Fra come Francesco, uno dei figli del cantautore, ma anche un riferimento a Napoli dove "Fra" equivale al milanese "Bro", cioè fratello, come gli amici che hanno cantato con Gigi nell'album. Da Geolier, con cui è stato realizzato il singolo "Senza Tuccà", fino a Clementino, Ernia, Elodie, Alessandra Amoroso, Guè. E infine è Fra un disco e l'altro, dato che rappresenta il primo tempo di un progetto che avrà un seguito. «Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia - ha spiegato il cantautore alla presentazione del disco -, a dispetto di quando feci il mio primo Sanremo 24 anni fa in cui avevo una strofa in napoletano che mi hanno detto di togliere». «Vedere che oggi tutta Italia canta in lingua napoletana non è solo motivo di orgoglio, ne sono felice - ha aggiunto -. Non credo che sarà una moda passeggera quella della lingua napoletana nella musica di oggi perché funziona per il suo suono, e facendo un mix con le sonorità più moderne e attuali il napoletano arriva prima, anche se non lo capisci». La lingua napoletana «ha il dono della sintesi - ha concluso - e in una frase puoi racchiudere un mondo».