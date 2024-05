Mike Bongiorno, il ricordo dei figli: «Cerchiamo di portare avanti i suoi valori». Chi sono (e cosa fanno) Michele, Nicolò e Leonardo

Mike Bongiorno, domenica 26 maggio, avrebbe compiuto cento anni. Quando se ne è andato Mike non ha lasciato solo sua moglie Daniela Zuccoli. Ha lasciato anche i suoi tre figli. Figli che oggi sono grandi e che continuano a vivere con un suo grande ricordo dentro. Michele ha 51 anni e fa il produttore di documentari. Poi c'è Nicolò, presidente della fondazione Bongiorno. Di anni ne ha 48 e di professione fa il regista, sceneggiatore e produttore. Infine Leonardo. Lui è il più piccolo. Ha solo 34 anni, è laureato alla Bocconi e si occupa di finanza.

Mike Bongiorno, il dolore della moglie Daniela Zuccoli: «Nessuno come lui. Mi manca tanto ma è sempre con me. Presto una fiction dedicata a lui»

Il ricordo dei figli

E a pochi giorni dal suo 100esimo compleanno i tre figli hanno deciso di tornare a parlare di lui.

Lo hanno fatto a La Repubblica, alla collega Silvia Fumarola. «Ognuno ha il suo Mike Bongiorno - inizia Michele - c’è chi lo ricorda per il lavoro, chi lo ha incontrato in ambiti sportivi, come tifoso juventino, chi ricorda le sue gaffe. Mi emoziona ascoltare: ci trasmettono tutto l’affetto nei suoi confronti». Poi tocca a Nicolò: «Ci sentiamo parte di tante famiglie, ci confidano ricordi personali, privati... In effetti ci trattano come parenti, è strano».

Leonardo, il piccolo di casa

Mentre Michele e Nicolò hanno vissuto meno il Mike papà con Leonardo è stato tutto diverso: «Sono nato che era avanti con gli anni, ha avuto la felicità di avere un figlio piccolo. Con me era diverso, aveva scoperto come cambiare i pannolini». Un padre ansioso con lui. «Si metteva in cucina per guardare le telecamere di sicurezza e controllare. Si arrabbiava se arrivavo tardi, poi gli passava, si scioglieva e faceva una delle sue battute».

Poi i ricordi di Michele: «Papà aveva una vita incredibile, incontrava personaggi di ogni tipo: campioni dello sport, ci portava l’autografo, ci raccontava dei suoi concorrenti. Era molto spiritoso, credo che avesse una capacità comica nascosta. Uno lo immaginava vestito elegante, professionale, ma aveva tempi comici straordinari». E per Nicolò? «I momenti più belli erano quelli in cui si lasciava andare: si metteva la vestaglia, fumava il suo sigaro ed era insieme padre e personaggio pubblico. Ci facevamo grandi risate», raccontano ancora i tre figli al quotidiano La Repubblica.

La Fondazione

Oggi a distanza di anni, racconta Michele «cerchiamo tutti, come famiglia, di portare avanti i suoi valori e un certo stile. E anche adesso, con la Fondazione, di fare beneficenza e offrire borse di studio. Curiamo le cose a cui avrebbe tenuto. Lo vedo anche nel rapporto con le mie figlie, il papà è comunque il papà. Un padre amorevole e perbene spera sempre di essere l’idolo dei figli, a prescindere dalla professione». L'ultimo ricordo è di Leonardo: «Non dimenticherò mai quando, in uno degli ultimi viaggi, uscendo dalla piscina, tremava un po’ e si è appoggiato al mio braccio. Venti giorni dopo è mancato». Buon compleanno Mike!