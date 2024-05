Harry e William di nuovo ai ferri corti, colpa di un matrimonio reale: cosa è successo

Venerdì 24 Maggio 2024, 09:23

Che il principe William e il principe Harry non vadano proprio d'accordo è notizia di pubblico dominio, ma il fatto che siano di nuovo ai ferri corti sta in qualche modo scalando la classifica delle notizie che si rincorrono sui tabloid d'Oltremanica. Stavolta, a causare l'ennesimo motivo di rottura tra i due figli di Re Carlo III e della compianta Lady Diana sembra esserci un matrimonio reale. Ma che cosa avranno combinato stavolta l'erede al trono d'Inghilterra e il suo fratello minore? Quale sarà stato il motivo di questa nuova rottura tra i due? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



