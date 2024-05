Chiara Ferragni e Fedez, perché villa Matilda sul lago di Como è in vendita? Da Sanremo al pandoro gate: la fine di un sogno

Non solo vivono ormai in case separate, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno messo anche in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro. L'annuncio è apparso nei giorni scorsi sulla app di Chiusano Immobiliare, che starebbe gestendo la compravendita. Nel luglio dello scorso anno l'allora coppia più social d'Italia aveva condiviso molte foto della dimora di lusso, compresi scatti di loro due abbracciati nella piscina a sfioro sul lago di Como.

