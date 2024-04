Sabato 6 Aprile 2024, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:26

Di Spare, il chiacchieratissimo libro in cui il Harry racconta la sua vita nella famiglia reale inglese, si ricorderanno molti passaggi. Di certo il modo in cui il principe ha perso la verginità - frettolosamente, con una donna più grande di lui che lo ha fatto sentire «un giovane stallone» - è uno di questi. Su chi sia la donna che ha reso uomo Harry sono circolate moltissime voci, una di questa riguarda un nome molto famoso: Elizabeth Hurley, l'attrice, 58 anni, che qualche giorno fa ha deciso di dire la sua.

Cosa ha detto

Il 3 aprile, durante un'apparizione su "Watch What Happens Live", programma inglese condotto da Andy Cohen, Hurley ha insistito sul fatto che non era la "donna anziana" senza nome con cui il Duca di Sussex aveva scritto di aver perso la verginità nel suo libro di memorie del 2023, Spare. «E' ridicolo - ha detto Hurley, Harry ha detto che lei era inglese, più vecchia di lui e del Gloucestershire e a quel punto sono arrivate a me. Assurdo e ridicolo». La star di Austin Powers ha detto al conduttore di Bravo Andy Cohen: «E' some se qualcuno dicesse: È bellissimo. È americano.’ Oh, è Andy Cohen». Hurley ha anche affermato di «non aver mai incontrato Harry in vita sua».

Cosa racconta nel libro



La speculazione è iniziata dopo che il principe Harry ha descritto dettagliatamente la perdita della verginità con una donna anziana nel suo libro di memorie, Spare. Il reale ha raccontato che “l’episodio umiliante” è avvenuto dietro un “pub molto frequentato” con una “donna anziana a cui piacevano i cavalli macho e che mi trattava come un giovane stallone”. Hurley aveva già smentito al Times nel dicembre 2022: “Non sono io. Non sono colpevole. Ah!"

Chi è la vera "donna anziana" di Harry

Ma allora chi è la donna di cui parla Harry? Sasha Walpole, ex dipendente dello staff di Highgrove, si è fatta avanti come la "donna anziana" che ha preso la verginità del reale. L'ormai quarantenne ha rivelato la sua identità in un'intervista a The Sun dopo il rilascio di Spare, rivelando che l'evento è avvenuto nell'estate del 2001, quando Harry aveva 16 anni. Walpole ha descritto l’incontro come un “wham-bam tra due amici”, dicendo a The Sun: “Il sesso era appassionato e scintillante perché non avremmo dovuto farlo. Una cosa ha portato rapidamente a un'altra. Siamo finiti a terra”.



Walpole, che ora gestisce la propria azienda di lavori di fondazione, ha affermato che la coppia aveva bevuto diversi bicchierini di tequila in quel momento, con la squadra di sicurezza di Harry che lo cercava mentre mangiavano. Ha detto: “Ma eravamo entrambi ubriachi. Non sarebbe successo se non lo fossimo stato. È stato solo un momento di passione: spontaneo, selvaggio, emozionante. Ovviamente devo averlo immaginato in un certo senso, dato che era vivace e pronto a ridere.

