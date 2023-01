Harry, nel libro Spare spuntano le chat private tra Meghan e Kate Middleton prima delle nozze: «Ecco come andò realmente»

Finito il conto alla rovescia per l'attesissimo libro del Principe Harry dal titolo Spare - Il minore. Per settimane la biografia è stata svelata con alcuni brevi frammenti che ne hanno preannunciato lo scandalo per la famiglia reale. Non sono, infatti, mancati gli attacchi contro il fratello William e la cognata Kate Middleton, con quest'ultima che si è trovata al centro delle polemiche per una chat privata tra lei e Meghan Markle resa pubblica da Harry.

Le chat private tra Meghan e Kate

Harry nel suo libro di memorie, ripercorre l'intervista rilasciata dalla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey: l'attrice spiegò che, al contrario di quanto avevano raccontato i tabloid, non fu la cognata Kate Middleton a essere offesa e a piangere a causa sua a pochi giorni del loro matrimonio. Tutt'altro. Avvenne l'esatto contrario, per via del vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William.

Harry, In Spare ha pensato di riportare la reale conversazione avvenuta tra le due compagne svelando così il mistero di chi ha fatto piangere chi: «Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!», avrebbe scritto la Principessa del Galles. «Ok, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?», ha risposto la Markle. «No. Tutti gli abiti devono essere rifatti», avrebbe replicato la principessa Kate dicendo di voler discutere la cosa con il suo wedding designer.

Il principe Harry ha così scritto di getto lo sfogo di quel momento: «Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa. C'era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate contro Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie», queste le parole del Principe.