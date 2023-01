Harry, in Spare le rivelazioni su Carlo III e la battuta che lo feriva: «Non sono tuo padre»

«Chissà se sono realmente il tuo vero padre». Questa, stando ai racconti del principe Harry, una delle battute, che amava fargli suo padre, ironizzando sulle voci secondo le quali il secondogenito di Lady Diana sarebbe figlio di uno dei suoi ex amanti, il maggiore James Hewitt. Non sembrano destinati a distendersi facilmente i rapporti nella Famiglia Reale britannica, specie ora che l’atteso libro di Harry, “Spare” è effettivamente stato lanciato.

Carlo, la battuta sulla paternità

Il dibattito si era già fatto acceso nei giorni scorsi, quando, a causa dell’erronea messa in vendita del volume in Spagna, si erano diffuse più indiscrezioni. E le interviste fatte dal principe Harry a pochi giorni dall’uscita hanno aggravato la situazione: nuove rivelazioni, ulteriori accuse, tante indiscrezioni e ancora più numerosi attacchi. La casa editrice del volume, Penguin Random House, ha definito il volume «pieno di intuizioni, rivelazioni, auto-analisi e una saggezza duramente conquistata».

Pagina dopo pagina, Harry offre per la prima volta la sua visione - e quella della moglie Meghan - sulla relazione tra la coppia e la famiglia, fino ad arrivare al momento della “rottura”. Ma si va anche oltre. E il principe, accusando di razzismo i parenti, ha annunciato che non sa se andrà all’incoronazione del padre. La famiglia reale non commenta. E intanto, Harry, tra interviste e libro, punta l’indice contro i molti silenzi. E quella battuta sulla paternità, che lo ha colpito e addolorato nel tempo, proprio perché basata su un pettegolezzo ampiamente diffuso.

«A papà piaceva raccontare storie, e questa era una delle migliori del suo repertorio. Finiva sempre con un'esplosione di filosofeggiare ... Chissà se sono davvero il Principe di Galles? Chissà se sono anche il tuo vero padre?», ha confessato Harry. «Rideva e rideva, anche se era uno scherzo straordinariamente poco divertente, data la voce che circolava proprio allora che il mio vero padre era uno degli ex amanti della mamma: il maggiore James Hewitt».

Il no comment dal palazzo

Fonti vicine a Carlo fanno sapere che «Il Palazzo non sta commentando pubblicamente su Spare, ma i rapporti tra i reali e Harry sono stati fatti a pezzi». Secondo altre fonti, Buckingham Palace era già a conoscenza di ciò che Spare poteva contenere. «C'erano indubbiamente timori su ciò che Harry stava per scrivere, in particolare erano preoccupati che momenti altamente personali della loro vita venissero raccontati».

Per rendere i media più clementi nei confronti della coppia composta da Carlo e Camilla, secondo Harry, sarebbe stata attivata anche una “cattiva stampa” contro i figli. Wiliam e Harry ne avrebbero anche provato a parlare con il padre. «Pa si è subito arrabbiato. Cominciò a gridare che Willy era paranoico. Lo eravamo entrambi», ha scritto Harry. «Solo perché stavamo ricevendo una cattiva stampa, e lui stava diventando buono, ciò non significava che ci fosse dietro il suo staff».

Harry ha anche raccontato che lui e William non volevano che il padre sposasse Camilla, ma ha assicurato che poi, quando questo era accaduto, ogni rancore era stato messo da parte. Evidentemente, no.