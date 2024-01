Harry, l'esperta: «Dopo Spare la sua popolarità precipita ma i reali resistono». La strategia «rischiosa» di William

È passato un anno da quando il principe Harry ha causato «onde d'urto in tutto il mondo con la sua esplosiva autobiografia Spare». Ma qualunque fossero le sue intenzioni nel pubblicare il libro bomba - scrive The Sun - secondo un esperto reale si è “ritorto contro” poiché dopo 12 mesi la reputazione di Harry è a brandelli e il suo rapporto con la sua famiglia, in particolare con il principe William, è rimasto irreparabile.

L'esperta reale Jennie Bond ha dichiarato in esclusiva a Fabulous: «Non sono sicura di cosa Harry sperasse di ottenere con il suo sangue versato in Spare, a parte ovviamente un assegno molto bello. Qualunque cosa fosse, sembra essere in gran parte fallita poiché la sua popolarità su entrambe le sponde dell'Atlantico sta languendo e gli attacchi profondamente personali alla sua famiglia non hanno fatto altro che approfondire la spaccatura con loro».

Il libro bomba

Il libro del principe, pubblicato il 10 gennaio dell'anno scorso, è arrivato subito dopo la docuserie Netflix di Harry e Meghan e l'esplosiva chiacchierata con Oprah Winfrey in cui hanno fatto una serie di rivelazioni bomba, incluso il modo in cui due reali avrebbero messo in dubbio il colore della pelle del principe Archie... «Ma c'era dell'altro nel libro di Harry, poiché ricordava un presunto alterco con suo fratello William che si concluse con lui che cadeva in una ciotola per cani.

Non solo il fratello, anche Re Carlo non è stato risparmiato dalle critiche di Harry che rimproverò suo padre «per non averlo abbracciato dopo la morte di sua madre», Diana, la defunta principessa del Galles, e affermò che il re avrebbe spesso fatto battute di "cattivo gusto" sulla sua paternità. Anche Kate, che Harry una volta definì la “sorella che non ho mai avuto”, e la matrigna Camilla non sono state risparmiate dall’attacco. La principessa del Galles è stata accusata di essere fredda nei confronti della cognata Meghan e ha affermato di essere stata "disgustata" quando Meghan le ha chiesto di usare il suo lucidalabbra. Harry ha anche parzialmente incolpato Kate e William per la sua decisione di indossare la controversa uniforme nazista a una festa in maschera nel 2005, sostenendo che entrambi "urlarono" quando lo videro. Nel frattempo, Harry definì Camilla la “cattiva” e la “malvagia matrigna” e la accusò di aver fatto trapelare ai media storie sul principe William.

I reali vanno avanti

Ma i reali come da tradizione sono andati avanti. «Nonostante il diluvio di attacchi personali di Harry alla sua famiglia nel suo libro - ancora Jennie Bond - la famiglia reale ne è uscita indenne», mentre crede che la reputazione e la popolarità del principe siano diminuite. Ha detto: «Mi sembra che la famiglia reale abbia fatto molta strada dalle molteplici notizie bomba del libro di Harry. Forse è stata una strategia rischiosa semplicemente elevarsi al di sopra di tutto ciò, non dire nulla e andare avanti a testa alta, ma penso che si sia rivelata una tattica molto efficace». Di contro, osserva, «attraverso un duro lavoro, l'interazione con il pubblico e campagne attentamente orchestrate per aiutare i meno privilegiati, i bisognosi, i senzatetto e persino il pianeta, la famiglia reale ha trascorso l'ultimo anno concentrando la propria attenzione su ciò che sa fare meglio: far luce su questioni che necessitano di attenzione e che hanno consolidato la loro popolarità». Re Carlo e Camilla potrebbero non aver ancora raggiunto le vette inebrianti della straordinaria popolarità della defunta regina, ma se la passano bene e hanno raccolto una buona misura di simpatia pubblica per aver resistito agli attacchi da parte di Harry e Meghan.

«Lo stesso vale per William e Catherine - scrive sempre The Sun - Deve essere stato un piacere per Harry vedere suo fratello maggiore nominato come la figura più popolare negli Stati Uniti...» Si è aggiunto il disastro pubblicitario di Harry. Denise Palmer-Davies, esperta di brand e pr, direttrice di Borne Media, concorda, affermando che il libro è stato "un esercizio pubblicitario andato storto". Ha detto a Fabulous: “Harry probabilmente pensava che svelare i panni sporchi sulla sua famiglia gli avrebbe portato simpatia e avrebbe fatto sì che il pubblico si rivoltasse contro la sua famiglia. Ma è successo esattamente il contrario. Lo ha fatto sembrare infantile e meschino e mostra anche che ha poco rispetto o lealtà per la sua famiglia. Il fatto che il pubblico si sia affezionato al Re e a Camilla, e che tenga in così alta considerazione Kate e William nonostante queste accuse dimostra che il libro era un esercizio pubblicitario andato storto”.

Jennie crede che, anche se Harry potrebbe non scusarsi per aver scritto il libro, dovrà accettare che ha causato un danno permanente al suo rapporto con la sua famiglia. "Se si pentirà di averlo scritto, forse non lo sapremo mai. Sospetto che si senta meglio per aver messo a nudo la sua anima, rivelato quelli che crede fossero complotti di palazzo e cospirazioni per indebolirlo e sfogato la sua rabbia per essere nato secondo". E ancora: "Si adatta all'etica della vita che sta vivendo in California, guidata dalla terapia del "'lasciare tutto fuori". E anche se gli è valso una certa simpatia nel Regno Unito, soprattutto per la sua angoscia mentale, ha fatto ben poco per aumentare il rispetto per lui qui." . Insomma, “Harry e Meghan ora devono accettare che la monarchia può cavarsela perfettamente senza di loro". Per la cronaca va però detto che la curiosità per il libro è stata forte: È "Spare - Il minore" (Mondadori), il memoir del principe Harry, il libro più venduto in assoluto in Italia nel 2023, con oltre 300mila copie.