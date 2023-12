Harry e Meghan privati dei titoli reali? Cosa cambia con la "nuova" legge risalente alla Prima guerra mondiale

Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero perdere i loro titoli reali, diventando semplicemente Mr e Mrs Sussex. Il motivo? Una legge approvata durante la Prima guerra mondiale, che potrebbe ora ritornare attuale.

La legge

Harry e Meghan perderanno i propri titoli reali? Secondo il deputato conservatore Bob Seely sì, o almeno, questa è la proposta. Il deputato vorrebbe infatti adattare le leggi approvate durante la Prima guerra mondiale in modo tale da negare ai nobili tedeschi i loro titoli britannici. In questo modo, la Camera dei Comuni potrebbe trasformare il Duca e la Duchessa di Sussex in semplici Mr e Mrs. Una soluzione da prendere in realmente considerazione, come affermato da Seely al «Mail on Sunday»: «Non sono repubblicano e sostengo la monarchia, ma dopo l'ultima puntata della faida della coppia con il resto della famiglia reale, credo che il Parlamento e il Consiglio privato dovrebbero prendere in considerazione un'opzione nucleare. Il Duca e la Duchessa possono essere signore e signora come tutti noi».

Secondo il deputato, il disegno di legge sulla privazione dei titoli del 1917 consentirebbe un voto in Parlamento per decidere se privare i membri della famiglia reale dei loro titoli: «Il mio obiettivo è semplice: se qualcuno non vuole essere reale, è una decisione che rispettiamo, ma non dovrebbe mantenere i titoli e i privilegi se distrugge un'istituzione che gioca un ruolo importante nella vita della nostra nazione».