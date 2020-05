Harry e Meghan, la regina Elisabetta trema per la loro biografia: «Rivelerà dettagli ignoti»

«Il Duca e la Duchessa del Sussex erano sui titoli dei giornali, dal loro fidanzamento alla nascita del figlio Archie, fino al passo indietro dalla vita da reali, ma pochi conoscono la vera storia di Harry e Meghan». E' tutto un programma l'abstract la biografia di Harry e Meghan, intitolata "Finding Freedom" (Alla ricerca della libertà) e già disponibile per il preordine su Amazon (dall'11 agosto).

A firmarla i due giornalisti e corrispondenti reali, Omid Scobie e Catherine Durand: «per la primissima volta - si legge - Alla ricerca delle libertà rivela dettagli ignoti della vita insieme di Harry e Meghan (...) con la partecipazione di fonti vicinissime alla coppia».

Quanto basta per far tremare Buckingham Palace: d'altra parte, la Regina deve ancora riprendersi dalla biografia di Lady Diana firmata da Andrew Morton, che aveva rivelato qualche aneddoto non proprio gradito alla sovrana, a partire dai tradimenti del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles. Secondo il sito Vulture, Scobie e Durand avrebbero intervistato Meghan e Harry prima della loro partenza definitiva per il Canada: il che non fa che aumentare le perplessità della famiglia reale in merito al contenuto della biografia.



