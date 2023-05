Harry e Meghan Markle, il divorzio è vicino? La stanza "segreta" in albergo dove il principe si sarebbe rifugiato

Dicono che Harry non sopporterebbe più Meghan Markle e che occasionalmente avrebbe l'abitudine di trascorrere del tempo da solo al San Vincente Bungalow, un resort di lusso a Santa Barbara, vicino la casa di Montecito della coppia, dove avrebbe prenotato una camera "segreta". Travolto dalle malelingue, il principe si è visto costretto a controbattere, anche se si è limitato a smentire la notizia con semplicità attraverso un suo portavoce. Ma ciò non è bastato a sedare le voci sul divorzio.

Lo scorso 19 maggio i duchi di Sussex hanno festeggiato il loro quinto anno di matrimonio ma sui social non hanno condiviso nulla per celebrare la ricorrenza.

Nessuna foto, nessun messaggio, nessun ricordo: tanto è bastato per spingere i giornali di gossip a parlare di una presunta crisi.

Lui già dagli avvocati

Secondo l'editorialista Louise Roberts di "Sky News", Meghan Markle e il principe Harry sono letteralmente sull'orlo del divorzio. Stando alle fonti del giornalista, cinque mesi fa, il padre di Archie e Lilibet si sarebbe già recato da una serie avvocati divorzisti. A supportare questa tesi anche la giornalista Petronella Wyatt del "Daily Mail" che ha recentemente scritto che il principe Harry si sente sempre più solo negli Stati Uniti e che Meghan Markle "tende a lasciare Harry a casa". Anche l'ex maggiordomo di Lady Diana , Paul Burrell, lunedì 29 maggio ha confessato a "Sky News Australia" che il principe Harry sarebbe con Meghan solo per i suoi due figli, Archie e Lilibet. Angela Levin di GB News infine sostiene che il secondogenito del re starebbe prendendo in considerazione anche l'acquisto di un immobile nel Regno Unito per avere un punto d'appoggio nel suo paese natale.