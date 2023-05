Rose Hanbury, la rivale di Kate Middleton divorzia: William sarebbe il padre della figlia. Il gossip fa tremare Buckingham Palace

L'ha dovuta sopportare a corte, all'incoronazione di Re Carlo dove il figlio ha fatto persino da paggetto accanto al principe George e ora la rivale più temuta da Kate Middleton - Rose Hanbury - starebbe pure per divorziare. I tabloid inglesi hanno sganciato la vera notizia-bomba che, se mai fosse confermata, causerebbe un vero terremoto a Buckingham Palace. I giornali d’Oltremanica riportano infatti il gossip secondo cui la marchesa sarebbe in procinto di divorziare dal marito perché costui avrebbe scoperto che la paternità della loro figlia Iris Marina Aline Cholmondeley non sarebbe sua, bensì – udite udite – del principe William. Ovviamente al momento si tratta di illazioni tutte da confermare, ma certo è che i rumors stanno facendo il giro del mondo.

Chi è

Ma chi è Rose Hanbury? Ex modella e marchesa di Cholmondeley ha 39 anni.

Per anni è stata vicina a William e Kate, fino al 2019, quando appunto Kate Middleton avrebbe scoperto una presunta relazione tra lei e suo marito. Nessuno dei diretti interessati ha mai commentato le voci che si sono diffuse in tutto il mondo. Suo marito è David Rocksavage, settimo marchese di Cholmondeley. Hanno due figli, i gemelli Alexander e Oliver, 12 anni, entrambi hanno fatto i paggetti del Re Carlo III. Proprio insieme al piccolo George. Altra circostanza, questa, che avrebbe fatto infuriare non di poco Kate Middleton.

L'amicizia con Kate

E pensare che un tempo Kate e Rose erano molto unite: le due coppie infatti, erano vicine di casa ad Anmer Hall, nel Nortfolk, e secondo i tabloid britannici erano solite frequentarsi con assiduità. Poi, dopo la fuga di notizie sulla tresca clandestina, i rapporti fra le dame si sarebbero raffreddati, Rose sparì dalla scena e di lei non si sentì più parlare. Rose ha avuto la sua primogenita Iris marina Aline nel marzo del 2016, dopo esser rimasta incinta a metà del 2015.