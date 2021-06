Malgrado le lamentele di Meghan, il suo piccolo Archie non sarà mai un principe. I pieni di Carlo, che vuole portare avanti un ambizioso piano per “snellire” i costi della monarchia, non prevedono infatti che suo nipote possa avere un posto di rilievo tra i reali. E i Sussex sarebbero “furiosi” per questa sua decisione.

Le rivelazioni del Daily Mail non arrivano come una sorpresa: sin dai tempi di Giorgio V si erano limitati i titoli di “altezza reale” e si era deciso di concedere solo ai figli del primogenito del principe di Galles le maggiori cariche onorifiche. Ma il titolo di HRH (his/her royal highness) viene concesso dal monarca in persona, che può sempre cambiare le regole in vigore.

Con la fuga di Meghan e Harry negli Usa, il conseguente abbandono del principe delle sue incombenze di palazzo, e le successive accuse rivolte alla famiglia reale, si era anche invocata la revoca dei titoli dei Sussex, tanto che in alcune mostre (come quella allestita a Kensington Palace per gli abiti di Lady Diana) la dicitura HRH era stata rimossa e nelle targhe in ogni riferimento a Harry.

Il mancato titolo nobiliare per Archie era stata una delle ragioni di attrito, tra Meghan e la famiglia reale; e la stessa moglie di Harry se n’era lamentata in diverse occasioni. Tuttavia, i piani di Carlo prevedono anche che il bambino, che oggi ha due anni, non potrà neanche diventare principe per via ereditaria. Carlo, secondo una fonte vicina alla coppia, si sarebbe ripromesso di cambiare i documenti legali che regolano la materia, per assicurarsi che Archie non potrà ottenere il titolo.

La decisione del principe di Galles, accusato di Harry di non essere “un buon genitore” nel podcast sulla salute mentale lanciato con Oprah Winfrey, porta le relazioni tra i Sussex e i reali a un nuovo minimo storico. “Hanno detto a Harry e Meghan che Archie non diventerà mai principe”, ha detto una fonte anonima al giornale britannico.

Harry dovrebbe arrivare a Londra il primo luglio, quando sarà inaugurata la statua eretta per celebrare Diana, a Kensington Palace. Secondo alcune voci, avrebbe chiesto di poter accreditare per l’evento uno o più giornalisti di sua fiducia, ma non è chiaro se Meghan accompagnerà o meno il marito a Londra.

Harry e Meghan si sarebbero rifiutati di usare un altro titolo (molto meno importante) per il loro primogenito, ovvero “conte di Dumbarton”. La coppia sarebbe rimasta infatti ferita dal rifiuto di Carlo di nominare principe Archie anche quando, presumibilmente alla morte di Elisabetta, sarà nominato re. Le regole attuali, che risalgono al 1917, lo permetterebbero. Ma il padre del duca si sente umiliato e offeso, e non intenderebbe cedere.