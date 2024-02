«Harry potrebbe riprendere i doveri reali mentre Carlo è malato». I dubbi degli esperti e l'ipotesi di un piano scritto dal Re: gli scenari

Le sue prime parole dopo la scoperta del cancro di Re Carlo sembrano un ramoscello d'ulivo. E il principe Harry, rivelano fonti al Daily Mail, avrebbe detto ai suoi amici che «tornerebbe in patria per aiutare temporaneamente con i doveri reali». Sia lui che Meghan, infatti, avrebbero avuto degli scambi abbastanza "calorosi" con la famiglia reale, con Meghan che ha telefonato a Kate Middleton, ancora convalescente dopo un intervento.

Gli scenari

Ma gli esperti reali spengono qualsiasi speranza: nessuno, secondo Hugo Vickers, vorrebbe i Sussex di nuovo in Gran Bretagna. «Harry non può di colpo riprendere i suoi doveri reali - spiega - è sempre possibile riconciliarsi e risolvere le cose, ma non così in fretta».

Re Carlo sarebbe felice di riconciliarsi e vedere più spesso il figlio, il che apporterebbe beneficio anche alla monarchia, ha invece rivelato il Times citando una fonte reale.

Per far sì che Harry riprenda alcuni dei suoi doveri da reale, però, servirebbe un piano scritto da Carlo.

Harry e il ramoscello d'ulivo

Harry a uno show americano ha suggerito che la malattia del padre potrebbe portare a una riconciliazione e precisato che ama la sua famiglia ed è stato grato di poter passare del tempo con il padre la settimana sscorsa. Resta il nodo della faida con il fratello William, che Harry per non avrebbe incontrato. Harry ha fatto anche sapere di aver già programmato altre visite: «Andrò a trovare la mia famiglia più spesso che posso». E giò questo, sembrerebbe un cambiamento.