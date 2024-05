Schumacher, il patrimonio in vendita per pagare le cure da 7 milioni l'anno. «La moglie Corinna ha venduto orologi, ville e l'aereo privato»

Corinna Schumacher starebbe vendendo gran parte del patrimonio di famiglia per pagare le cure che servono a mantenere in vita il marito Michael Schumacher. Secondo il tabloid inglese "The Sun", la moglie e i figli dell'ex campione del mondo di Formula 1 starebbero pagando 7 milioni di euro all'anno per continuare a sostenere le cure di cui ha bisogno Schumi, dopo l'incidente in sci del 29 dicembre 2013 che l'ha quasi ucciso.

Il patrimonio in vendita

Nel mese di maggio alcuni degli orologi appartenuti a Schumacher sono stati messi all'asta a Ginevra e venduti per 4,4 milioni di euro.

Tra questi, un Patek Philippe modello 1948 di cui furono realizzati solo 58 esemplari in tutto il mondo, venduto a 2,5 milioni. Inoltre, Corinna avrebbe venduto l'aereo privato della famiglia (31,6 milioni il costo) e alcuni immobili, tra cui ville non più utilizzate.

Schumacher come sta

L'ultima notizia ufficiale esistente sulle condizioni di Schumacher è una dichiarazione rilasciata dalla famiglia nel 2019. «Potete stare certi che siete ancora nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarvi. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo la volontà di Michael e per questo manteniamo privata una questione delicata come la sua salute».