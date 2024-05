Giorgia Meloni e la sorella Arianna vestite uguali alla festa di compleanno: le foto del look (griffato), scelta o coincidenza?

Non sappiamo se fosse una festa a tema, di certo Giorgia Meloni e la sorella Arianna Meloni hanno avuto la stessa idea e si sono presentate con un vestito identico al 49esimo compleanno della sorella della premier. Arianna ha organizzato i festeggiamenti nella sua casa romana. Tra gli invitati c’erano il compagno di Arianna, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, le figlie Vittoria e Rachele, la madre Anna Paratore, il personal trainer Fabrizio Iacorossi con la moglie, e Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che ha portato la torta di compleanno.

L'abito uguale

La giornata di festa è stata raccontata dal settimanale Chi, che ha documentato l’evento con foto e dettagli sui presenti.

Neanche a dirlo, ad attirare l’attenzione sono stati i look degli invitati. Primo tra tutti il vestito indossato da tutte e due le sorelle Meloni: lo stesso abito lungo di Missoni in maglia sui toni del beige e dell'azzurro. A differenziarle, solo gli accessori: Arianna ha scelto una borsa di Luis Vuitton e sneakers, mentre Giorgia ha optato per una borsa a mano e sandali. Scelta voluta o coincidenza? Meno elegante Lollobrigida che è arrivato in tenuta da ciclista, essendo appena rientrato dalla partecipazione all’ultima tappa del Giro d’Italia, nella sezione non professionisti Giro-E, svoltasi domenica a Roma.