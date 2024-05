Veronica Peparini: «Io non allatto al seno. Daniele e Olivia? Ecco come si comportano con le gemelline»

La nascita delle gemelline Ginevra e Penelope ha cambiato totalmente la vita di mamma Veronica Peparini e papà Andreas Muller, ma non solo la loro. La coreografa ha già due figli, avuti dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, il primo di nome Daniele, 16 anni, e la seconda, Olivia, 11. Veronica non ha mai nascosto la paura della reazione dei figli all'annuncio della gravidanza che invece sembrano averla proprio stupita.

La Peparini ha aperto le porte della sua quotidianità tra i figli più grandi e le gemelline, durante l'intervista a Novella 2000, dove ha confessato di non allattare al seno Ginevra e Penelope.



Il racconto

«Daniele e Olivia vogliono essere molto presenti.

Daniele, che è un po’ più grande, le vuole anche cambiare. Tutti e due le vogliono prendere in braccio, sono molto affettuosi con loro e ci aiutano anche. Io non allatto al seno, così capita che ci pensino loro. Questa per me era la sfida più grande», ha rivelato Veronica Peparini nell'intervista a Novella 2000, dove Andreas ha aggiunto: «Veronica ha scoperto che sono stati più contenti di noi quando hanno scoperto della gravidanza».

«Quando abbiamo deciso di allargare la famiglia - aggiunge la Peparini - da un lato eravamo entusiasti della nostra decisione, ma dall’altro mi preoccupavo di quando l’avrebbero saputo i miei, di quali reazioni avrebbero avuto i miei figli. Ho aspettato il momento giusto per dirlo ai miei genitori, quando eravamo in tournée con Claudio Baglioni... E sono stati felicissimi». L'arrivo di Ginevra e Penelope ha portato tanta gioia e felicità nel cuore di tutti loro, soprattutto mamma Veronica e papà Andreas.