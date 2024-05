Mercoledì 29 Maggio 2024, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 17:01

Sarah Ferguson, duchessa di York, è intervenuta velatamente (ma forse neanche tanto) nella faida in seno alla famiglia Windsor tra Harry e Meghan da un lato e il principe William e re Carlo III dall’altro.

Anche se ormai membro minore della famiglia reale, allo scorso Festival di Cannes, durante l’amfAR Gala, ha lanciato un chiaro messaggio sull’importanza della famiglia. Parlando alla rivista People si è espressa riguardo il perdono, elemento che ritiene fondamentale per mantenere buoni rapporti familiari, verso sé stessi e gli altri. Come riporta il Mirror, l’ex moglie di Andrea di York a riguardo ha detto: «Penso che l'unità familiare sia la chiave e che la chiave della vita sia che tutti ci sosteniamo a vicenda».

Meghan Markle criticata dalla first lady nigeriana per gli abiti: «Non accettiamo nudità nella nostra cultura»

Il messaggio per la famiglia reale

È l’esperto reale Tom Quinn ad affermare che le parole di Fergie (il soprannome con cui è conosciuta) erano rivolte al sovrano inglese e ai suoi due figli.

Tuttavia Quinn aggiunge che la duchessa ha già i suoi problemi familiari da affrontare oltre che personali pur non avendo mai smesso di persuadere i reali anziani dal perdonare Harry. Dopo un cancro al seno diagnosticato l’estate scorsa con conseguente mastectomia a complicare la sua vita è arrivato un melanoma di cui ha dato notizia lo scorso gennaio. Operata una seconda volta, ora sembra stare bene.

Intanto a Buckingham Palace re Carlo III, anche lui con una diagnosi di tumore, è tornato da tempo ai suoi impegni pubblici. La principessa Kate, che condivide lo stesso male, resta invece fuori dai radar, anche se nei giorni scorsi sembra essere stata avvistata in giro con la sua famiglia. Al momento sulla sua agenda fino alla fine dell’anno non c’è scritto nulla se non riposo.