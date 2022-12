Gratta e vince un milione di dollari: «Mio nonno lo aveva predetto una settimana prima»

«Mio nonno aveva predetto la mia vittoria una settimana prima», queste le parole di Dalton Radford, un diciottenne di Dallas, Carolina del Nord, che dopo aver acquistato per caso due gratta e vinci ha vinto un milione di dollari. Si stava recando a lavoro - ha raccontato Daniel - quando si fermò presso un tabacchino per acquistare una bevanda energetica e due gratta e vinci: «La scelta che mi ha cambiato la vita», ha detto il diciottenne.

Simone Ponzoni precipita nella tromba delle scale e muore a 19 anni: «Aveva dimenticato le chiavi di casa e nessun vicino gli ha aperto»

La vittoria di Dalton Radford

Dalton ha raccontato di essersi reso conto di aver vinto un milione di dollari quando ha controllato i gratta e vinci nel parcheggio fuori dal negozio: «In quel momento mi sono reso conto che la mia vita stava per cambiare». «Ho pensato, 'Ehi! Ho appena vinto un milione di dollari'», ha detto Radford, un dipendente pubblico, ai funzionari della lotteria statale. «Ho chiamato mia madre, mio ​​padre e mio nonno. Erano tutti felici per me».

Dalton, poi, ha racconato che il nonno aveva predetto circa una settimana prima che avrebbe vinto un milione di dollari alla lotteria. Ha in programma di utilizzare il suo premio in denaro per acquistare una nuova auto - una Chevy Silverado in particolare - e mettere il resto in banca, ha detto ai funzionari della lotteria statale.