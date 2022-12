Lunedì 12 Dicembre 2022, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 09:03

VIGONOVO - La notizia del tragico decesso del 19enne Simone Ponzoni ha destato grande turbamento e commozione a Vigonovo, dove il ragazzo ha vissuto la sua giovinezza prima di trasferirsi quattro anni fa col padre Alberto e la sorella Beatrice in via Marostica, nel quartiere Armistizio di Padova. Le cause dell’incidente che ne hanno causato la morte restano per il momento ancora inspiegabili.

L'incidente domestico: Simone morto a 19 anni

Il dramma sarebbe frutto di un tragico incidente domestico e gli accertamenti compiuti dalle forze di polizia avrebbero escluso qualsiasi responsabilità da parte di terzi. Nella serata di lunedì 5 dicembre il giovane è misteriosamente precipitato nella tromba delle scale del condominio dove abitava. Sembra che, una volta resosi conto di non avere le chiavi di casa, avesse cercato inutilmente aiuto suonando ai campanelli dei vicini. Nessuno, però, gli avrebbe aperto.

Il racconto della vicina

Una vicina avrebbe riferito di averlo visto dallo spioncino della porta dell’appartamento, prima che la luce delle scale si spegnesse automaticamente, e di avere poi sentito un tonfo sordo. Una volta affacciatasi alla balaustra delle scale, ha visto il corpo del ragazzo al piano terra, sul pavimento dell’androne, tre piano più sotto. Una volta ricoverato in ospedale, Simone ha lottato per cinque giorni.