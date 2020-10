Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci esulta per il messaggio aereo (ma i fan la gelano)

Primo messaggio aereo per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. «Sei l'epicentro del mio terremoto», recita la scritta che sorvola il cielo sopra lo studio di Cinecittà. Tutti immediatamente si alzano, colti dall'entusiasmo, e cercano di capire a chi sia rivolto. Elisabetta Gregoraci sembra essere convinta che il primo aereo di questa edizione sia rivolto a lei ed inizia a mandare baci e cuori con le mani alle telecamere per ringraziare il misterioso mittente.

Un messaggio misterioso per Elisabetta scatena curiosità in Casa... 😏 #GFVIPhttps://t.co/w9ouwA0TFi — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2020

Gli altri le chiedono chi le abbia mandato il messaggio, che riporta le parole della canzone 9.3” di Mr. Rain su due amanti alle prese con la fine di una storia. Lei risponde evasiva: «Abbiamo un gruppo Whatsapp che si chiama così». «Sei falsa», dice Tommaso Zorzi. Qualcuno le fa notare: «Ma è un mesaggio d'amore, ragazzi». Intanto il gruppo scherza con Pierpaolo Pretelli, che nelle ultime settimane si è avvicinato motlo alla Gregoraci. «Pierpaolo vuoi un po' di vodka?», chiede ironico Tommaso Zorzi, vedendo che l'ex velino si era messo in disparte, scuro in volto.

In realtà sul web si scatena la polemica: quell'aereo non sarebbe diretto a Elisabetta Gregoraci, ma a quanto pare sarebbe stato pagato dalle fan di Denis Dosio, che sui social sono in rivolta: «Ieri il fanclub di Dosio ha scritto su ig “domani occhio al cielo” riferendosi al passaggio di un aereo per lui. Stamattina è passato un aereo con scritto “sei l’epicentro del mio terremoto” ed Elisabetta ha dato per scontato che fosse per lei», scrivono. La rivolta, però dura poco più di un'oretta. Dopo poco, infatti, arriva il vero aereo per Denis Dosio, che recita "Sei fatto a regola d'arte", firmato Squad. Resta comunque il mistero su chi sia il vero mittente del messaggio per la Gregoraci. Che lo scopriremo nella prossima puntata?



Questo è per Dosio ,il primo era per Elisabetta pic.twitter.com/inB0kxvIbp — Veruschka (@Verusca34904548) October 1, 2020

