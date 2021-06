Giulia Stabile, la madre della star di Amici: «Si è dimenticata di me e suo padre». È "colpa" di Sangiovanni?

Lunedì 28 Giugno 2021, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Ha vinto "Amici" e poi è sparita. Per colpa degli impegni, certo, ma quando una figlia diventa grande e dimentica di telefonare, per una mamma non è mai facile. Lo sa bene Susi Castaner, la madre della ballerina Giulia Stabile, fresca vincitrice del talent di Maria De Filippi. In un'intervista al settimanale DiPiù, ha raccontato il nuovo rapporto con sua figlia e dell'insolita lontananza del post programma. «Amici ha cambiato mia figlia, non è più la bambina che poco meno di un anno fa ha lasciato casa. È diventata donna ma si è dimenticata di me, sua mamma» - ha detto Susi al settimanale di Osvaldo Orlandini.

APPROFONDIMENTI AMICI Foto AMICI «Sesso? Non l'abbiamo ancora fatto» VIDEO Video AMICI 20 Sangiovanni: «Il rapporto con Giulia Stabile è... PIU' CHE AMICI Giulia Stabile, la star di Amici: «Accettiamoci come... TELEVISIONE Amici 20, Sangiovanni e il fidanzamento con Giulia Stabile:...

Non mi chiama più. Io e mio marito non la vediamo mai, è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi, tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro».

Sangiovanni e Giulia Stabile: «Il primo bacio emozionante. Sesso? Non l'abbiamo ancora fatto»

ECCO A VOI💞

(non l’ho ancora letta quindi non so cosa ci sia scritto) #amemici20 pic.twitter.com/MFqosk11IX — chiara 🎡|| bollicine (@ehitschia) June 26, 2021

Già, proprio Sangiovanni potrebbe essere la "causa" di questa distanza: «Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità». L'intervista, pubblicata sul settimanale, è stata però smentita sui social dalla stessa Giulia, che forse non ne era a conoscenza: «Mia madre non ha mai rilasciato questa intervista», ha scritto la ballerina in un post in cui era chiamata in causa.