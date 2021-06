1 Giugno 2021

di Veronica Cursi

(Lettura 2 minuti)







«E' sempre la stessa cosa alla fine: se già mi vedo e non mi piaccio io poi so che è scontato che non piaccio neanche agli altri». Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione di Amici, sorride, si guarda allo specchio e si ripete: "Sei bella". Un video che racchiude i momenti più emozionanti vissuti nel programma di Maria De Filippi, dove Giulia ha incontrato l'amore con il cantante Sangiovanni, e che ora viene rilanciato sui social per far capire ai ragazzi quanto sia importante «accettarci tutti per come siamo».

Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni: «Ora sempre insieme»

E se l'invito arriva proprio da uno dei personaggi più amati dagli adolescenti il messaggio diventa ancora più forte. Perché Giulia stessa, infatti, ha raccontato in diverse occasioni come, ai tempi della scuola media, quando aveva 13 anni sia stata vittima di bullismo: «Mi prendevano in giro per tutto. Per l’aspetto fisico, i denti storti e il carattere, ma anche per le difficoltà che avevo». Giulia, infatti, ha raccontato come i compagni la lasciassero in disparte. «Io avevo uno scopo. Al pomeriggio non è che uscivo con gli amichetti, non andavo al parco, non andavo in giro. Io appena uscivo da là andavo a danza». Una costanza che, nel tempo, ha reso Giulia degna di partecipare - con successo - al programma di Maria De Filippi, di farsi notare come una delle ballerine migliori e di fidanzarsi con Sangiovanni: una storia, la loro, che fa davvero sognare.

L'amore con Sangiovanni

Proprio sul suo profilo Instagram Giulia ha postato una sua foto accompagnata dalla didascalia "Sìì orgoglioso di te stesso". E il fidanzato ha commentato "Bella che sei". Proprio in un'intervista al Messaggero i Romeo e Giuletta di Amici, come li hanno soprannominati perché gareggiavano per due squadre avversarie, hanno raccontato il loro amore ora alla prova del successo enorme che li ha travolti: «Ci siamo fatti una promessa - ha confessato Sangiovanni - appena uno dei due avrà del tempo libero la prima cosa che farà sarà prendere un treno e raggiungere l'altro. Sono consapevole del fatto che lei per me c'è sempre. E io per lei. Distanti, ma vicini».