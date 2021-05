Amici 20, Sangiovanni e il fidanzamento con Giulia Stabile: «Lei voleva tenerlo segreto»

Una finale tra fidanzati, questa l'ultima serata di Amici 20 che ha visto come vincitrice indiscussa Giulia Stabile, che ha battuto il favorito fidanzato Sangiovanni. Un amore quello tra i due artisti nato proprio nel talent di Maria de Filippi che la ballerina però voleva tenere nascosto. «Lei – ha confessato il cantante – non voleva si sapesse».

APPROFONDIMENTI AMICI Giulia Stabile a soli 11 ballava in Rai: ecco dove avevamo già... L'INTERVISTA Giulia Stabile, la star di Amici: «Io, vittima dei bulli.... SPETTACOLI Giulia Stabile, chi è la vincitrice di Amici L'INTERVISTA Amici, Sangiovanni: «Andare a Sanremo? Chissà, ma adesso...

Giulia Stabile ha aperto il suo cuore ad “Amici 20” confessando il suo amore per il fidanzato attraverso una lettera. Una modalità che poi è diventata un'abitudine per la ballerina, come ha raccontato ai microfoni di Radio Deejay: «Mi ha scritto moltissime lettere d’amore. Ad Amici - ha spiegato - avevamo sempre i microfoni accesi e le telecamere al seguito. Tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva».

Timida, introversa, dal sorriso contagioso la talentuosa Giulia che ha fatto innamorare tutti voleva tenere la relazione con Sangiovanni segreta, per quanto possibile: «Per evitare che tutti potessero ascoltare scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare...E non voleva si sapesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA