Enrico Mentana replica a Lilli Gruber: «Ogni sera beneficia dei miei ascolti. Nessuno a La7 ha preso le distanze da quelle parole, ora le distanze le prendo io»

Enrico Mentana replica a Lilli Gruber, è polemica in casa La7. Non si è dovuto aspettare molto per leggere le parole al vetriolo che il direttore del Tg La7 ha rilasciato dopo l'attacco della sua collega, avvenuto ieri in diretta tv. Ma cosa è successo? Durante la messa in onda della puntata di Otto e Mezzo di ieri, lunedì 6 maggio, è parso evidente a tutti i telespettatori di La7 che Lilli Gruber stava vivendo un momento di manifesta insofferenza nei confronti di Enrico Mentana. Infatti, il suo programma è cominciato alle 20:46 anziché alle 20:30, come programmato, per via del prolungamento del telegiornale. Inutile dire che questo ritardo ha scatenato la reazione piccata della conduttrice, che non ha nascosto il suo disappunto per lo sforamento del TG La7 lasciandosi andare ad una battutina velenosa proprio nei confronti di Mentana. «Buonasera e benvenuti alle 20.46 non alle 8 e mezza e a Otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo».

Mentana replica a Lilli Gruber, la polemica a La 7 continua

Oggi su Instagram anche Enrico Mentana vuole dire la sua, parole che sono una difesa al suo lavoro e anche un affondo alla rete per cui lavora.

«Dall'uno al nove per cento in mezz'ora.