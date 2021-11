Giorgia Rossi, «La più bella»: ecco chi è la giornalista Dazn che ha battuto Diletta Leotta

Ogni foto che posta fa il pieno di like, ma l'ultima immagine ha lasciato tutti senza parole. «La donna DAZN» è Giorgia Rossi. Così la definiscono i fan. La giornalista sportiva che da Mediaset è passata alla rete streaming sembra piace sempre di più e proprio aver superato la collega Diletta Leotta. Giorgia e Diletta d'altronde sono i volti più richiesti dagli amanti del calcio perché accompagnano talento a bellezza. Ma ultimamente seguendo le pagine social la nuova arrivata in casa Dazn riceve molti più consensi della nota Leotta. «Bella, affascinante, istruita e giornalista...cosa si può pretendere di più?» e ancora «La più bella conduttrice sportiva». La bellissima conduttrice è pronta ad assistere al match Irlanda del Nord-Italia con una mise impeccabile: abitino di pelle nero che la mostra femminile e sensuale.

Giorgia Rossi, ecco chi è

Volto di Dazn da luglio ma Giorgia ha cominciato a muovere i suoi passi nel giornalismo sportivo fin da giovanissima. Classe 1987, romana doc. Dopo la maturità la Rossi si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza che però non ha terminato perchè ha optato per un'altra carriera. Si è iscritta all'albo dei giornalisti del Lazio e a soli 20 anni ha iniziato a lavorare per Roma Channel. Poi si è trasferita su Sky Sport, poi Rai Sport per arrivare nel 2013 a Mediaset dove ha condotto tra gli altri Tiki Taka e Studio Sport.

Giorgia Rossi e Giulia Mizzoni, sono romane le nuove signore del calcio

Vita privata

Giorgia Rossi è fidanzata da sette anni con il collega giornalista sportivo di Mediaset Alessio Conti, i due sono fidanzati da circa quattro anni e sono una coppia molto affiatata. Prima di approdare a Dazn, la splendida 34enne a proposito del suo compagno, aveva rivelato in un’intervista: «Abbiamo cominciato a convivere da subito e avevamo anche un progetto di famiglia che per ora abbiamo messo in stand by per la mia nuova avventura. La nostra è una storia solidissima, un vero pilastro». Prima di Alessio, Giorgia i rumors la vedevano fidanzata con un calciatore famoso ovvero il bomber di origini bosniache Miralem Pjanic quando militava nella Roma. Il calciatore però era sposato e la stessa giornalista ha sempre negato questa relazione sottolineando di aver incontrato il centrocampista sempre e solo in occasioni professionali.