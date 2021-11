Paola Ferrari: «Diletta Leotta non è mai stata con Can Yaman. Ha altri amori nello sport»

Che tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non scorra buon sangue è cosa ormai risaputa così quanto che il volto di Dazn è sempre tra le pagine delle cronache rosa. Stavolta però il gossip non arriva da pagine dei settimanali e da voci di corridoio ma a aizzare le chiacchiere ci ha pnesato proprio la conduttrice sportiva collega della Leotta. Anche se a dirla tutta la Ferrari manco la riconosce come collega la Leotta: non è un segreto infatti che Paola non nutra stima per Diletta. Oggi Paola Ferrari era ospite della trasmissione Un Giorno da pecora e dai microfoni di Rai Radio 1 ha parlato proprio di Diletta. Dopo un breve inciso con tanto di attacco (edulcorato) all'outfit scelto dalla Leotta per seguire in diretta il derby di Milano, la Ferrari porta il gossip al centro della questione.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta

Nell'occhio del ciclone la relazione, per molti dubbia, tra Diletta e Can Yaman. A sentire l'intervista pare proprio che Paola ne sappia qualcosa in più: «Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più». E visto che Paola ne sa così tante, dai microfoni hanno continuato a battere il ferro. Subito dopo la domanda è ricaduta sul nuovo presunto fidanzato di Diletta il modello Giacomo Cavalli. A quanto pare non è così, Paola Ferrari ne è certa: Diletta Leotta sarebbe fidanzata con uno sportivo. La Ferrari infatti ha detto: «Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport». Arriverà una risposta da parte della diretta interessata? Forse il fatto che questo nuovo gossip non sia arrivato dagli addetti ai lavori ma da una sua collega potrebbe smuoverla. Finora Diletta ha spesso sorvolato sui pettegolezzi e sugli scoop, ma chissà che prima o poi non scoppi e decida di replicare a queste voci che la riguardano.