Gigi D'Alessio: chi sono i 5 figli, da chi li ha avuti e cosa fanno. «Sono il mio patrimonio», la foto di compleanno

Gigi D'Alessio compie 57 anni. Il compleanno festeggiato ieri insieme ai suoi 5 figli. "Sono il mio patrimonio", ha scritto l'artista napoletano nella disascalia della foto caricata sui suoi profili social. Lo scatto li vede tutti insieme di fronte alla torta. Una famiglia allargata, perché non tutti i figli li ha avuti dalla stessa donna.

Chi sono i figli

Il primo figlio di Gigi si chiama Claudio. Classe 1986, è oggi un imprenditore nel mondo del wellness. Lui è stato il primo a renderlo nonno, per poi regalargli in totale tre nipotine. E sempre dal matrimonio con la prima moglie, Carmela Barbato, è arrivata seconda figlia Ilaria. Classe 1992, è laureata in scienze politiche. Il terzo e ultimo figlio dalla relazione con la Barbato è Luca. Classe 2003, nel 2021 con lo pseudonimo LDA entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", diventando uno dei più amati concorrenti dell'edizione 2021-2022 del talent di Canale 5.

Dopo il divorzio, c'è il capitolo Anna Tatangelo. Dalla loro storia d'amore nasce Andrea il 31 marzo 2010. Il quinto e ultimo figlio di Gigi nasce il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco.