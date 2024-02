Gigi D'Agostino a Sanremo 2024, la confessione dj dopo la malattia: «Ho vissuto un trauma enorme, ora sto bene. L'affetto dei fan è stato fondamentale»

Gigi D'Agostino ospite a Sanremo. Il dj e producer torinese, 55 anni, sarà tra i super-ospiti della quarta serata del Festival, ovvero quella di venerdì 10 febbraio 2024, quando si esibirà sul palco galleggiante targato Costa Crociere come annunciato da Amadeus in persona. Una sorpresa, ma anche la notizia che migliaia di fan aspettavano da almeno due d'anni. Il dj torinese, simbolo della musica dance nel mondo, è infatti lontano dalle scene ormai da oltre 2 anni, da quando cioè è stato colpito da un grave problema di salute. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni lo ha dato il dj stesso a dicembre 2023 con due post su Instagram, dove il post precedente era datato novembre 2022. Così, dopo più di un anno di silenzio, il producer è tornato a parlare al suo pubblico. Sempre nell’iconico look occhiali da sole e cappellino.