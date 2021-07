Gianni Nazzaro è morto, era malato da tempo di tumore: il cantante aveva 72 anni

Martedì 27 Luglio 2021, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 19:56

Gianni Nazzaro è morto. Grande artista, cantante e attore, aveva partecipato più volte a Sanremo. La notizia è stata data dalla sua compagna Nada Ovcina, come riporta l'Adnkronos, ed è stata confermata dal suo medico personale, il professor Antonio De Luca. È deceduto da poche ore all'ospedale Gemelli di Roma. «Era malato da qualche tempo – racconta De Luca –. È stato colpito da un tumore al polmone». Fumava? «Sì, ma aveva smesso da un po’ di tempo».

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto IL LUTTO Napoli, morto Maurizio Nazzaro: da Sanremo a cantaNapoli, aveva... IL RICORDO L'intervista del 2017: «Murolo il mio modello» ROMA Giampiero Artegiani morto a 64 anni LA SERATA Il party dell'onomastico diventa un omaggio vip EVENTI Musica e doni, è Befana show con la polizia

Napoli, morto Maurizio Nazzaro: da Sanremo a cantaNapoli, aveva 60 anni

Gianni Nazzaro aveva 72 anni

La situazione clinica di Nazzaro è peggiorata in pochi giorni. «Non è riuscito a superare quest'ultima fase – spiega Antonio De Luca –. È stato portato in terapia intensiva, ma le metastasi avevano già raggiunto tutto il corpo». Non è stato il Covid a portare via il cantante napoletano, che aveva anche già completato il ciclo vaccinale. «Aveva già fatto le due dosi di Pfizer – prosegue il professore –, ma purtroppo il tumore l'ha portato via in 6 mesi».

I successi

Gianni Nazzaro è noto per i suoi successi negli anni Settanta. Ha partecipato per sei volte al Festival di Sanremo, arrivando alle finali nel 1974 con il brano A modo mio, scritto da Claudio Baglioni e Antonio Coggio. Tra le canzoni più famose anche Non voglio innamorarmi mai (quinta all’edizione di Sanremo del 1972) e Mi sono innamorato di mia moglie, presentata al Festival nel 1983.

Le sue canzoni romantiche hanno segnato un tratto della musica leggera, tra le cui hit spicca «Quanto è bella lei». Era nato come Giovanni Nazzaro a Napoli il 27 ottobre 1948.

"Perdere l'amore"

Nel 1987 Gianni Nazzoro ha tentato di partecipare al Festival di Sanremo ma il brano da lui proposto, "Perdere l'amore", viene scartato alle selezioni, come riporta l'Adnkronos. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l'anno successivo da Massimo Ranieri, e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione.