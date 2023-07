Giggs «non colpevole», arriva l'assoluzione per violenza domestica contro l'ex fidanzata

«Non colpevole». Due semplici parole ma che bastano a scagionare Ryan Giggs. L'ex calciatore è stato assolto dall'accusa di violenza domestica. Dopo quasi tre anni dall'inizio del procedimento giudiziario, l'abbandono del caso da parte dell'accusa ha di fatto chiuso il processo. L'ex stella del Manchester United viene dunque scagionato da ogni capo di imputazione ai danni dell'ex fidanzata Kate Greville e della sorella della donna. Giggs è stato formalmente dichiarato non colpevole.

Cosa era successo

Nel 2020 l'ex fidanzata Kete Greville, insieme alla sorella, accusò Giggsdi violenza domestica.

Arrestato e rilasciato su cauzione, pochi mesi più tardi (aprile 2021, ndr.), l'ex diavolo di Manchester venne sollevato dall'incarico di CT del Galles per via del procedimento giudiziario che lo vede coinvolto. Due mesi più tardi, si dimette ufficialmente. Giggs, dichiaratosi sempre innocente, si era difeso parlando di una collisione involontaria con l'ex fidanzata per via del controllo di un cellulare.

Una carriera ai servizi di Sir Alex Ferguson

Una vita nei diavoli. Ryan Giggs ha vissuto la sua carriera vissuta solo con la maglia del Manchester United, società che abbraccia sin dalle giovanili fino a diventarne capitano e icona. Dal 1985, anno in cui entra a far parte della "cantera" dei red devils, al 2014 Giggs colleziona oltre 600 presenze.

Ryan Giggs and David Beckham celebrate for Manchester United. pic.twitter.com/DtMtsiXBjS — 90s Football (@90sfootball) July 16, 2023

13 Premier League per lui (tutt'ora ancora un record), oltre a 2 Champions League. Per il gallese, gli anni allo United, hanno portato 36 trofei totali. Poi la carriera in panchina: da vice allo United fino alla chiamata della nazionale gallese, dal 2018 al 2022. Incarico di ct da cui era stato costretto a dimettersi in seguito alle vicende giudiziarie.