Gianni Sperti, grande festa per i 50 anni: presente Tina Cipollari (ma non Maria De Filippi e Gemma Galgani). Tutti gli invitati Con lei anche Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza e la tronista Lavinia Mauro con la sua "scelta" Alessio Corvino e la coppia di amici formata da Luca Salatino e Matteo Ranieri, due altri ex tronisti