Uomini e Donne, Luigi (il nuovo cavaliere) spiazza Maria De Filippi: «Abbiamo giocato a tennis e hai perso». Ecco chi è l'avvocato del trono over

Nuovo cavaliere a Uomini e Donne, e già non si parla d'altro. Luigi, questo il nome dell'uomo, ha 55 anni, tre figli, fa l'avvocato e ha la passione del tennis. E proprio per questo suo hobby è riuscito ad attirare l'attenzione su di se. Luigi infatti ha rivelato di conoscere Maria De Filippi: i due si sono scontrati su un campo da tennis al Foro italico di Roma qualche anno fa, durante una partita a quattro alla quale partecipava anche il fratello della conduttrice. «Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis», ha perciò esordito la padrona di casa quando il cavaliere si è seduto a centro studio. Luigi ha confermato l’incontro, ricordandole che in campo c’era, appunto, suo fratello e un maestro «purtroppo poi scomparso».

Uomini e Donne, il nuovo cavaliere spiazza la De Filippi

Incuriosita dalla coincidenza, la conduttrice ha dunque chiesto se quella partita sul campo di terra rossa lei l’abbia persa o vinta e Luigi le ricorda che quel match Maria lo ha perso, pur dichiarando di non ricordare il punteggio. «Tuo fratello però è bravo», ha aggiunto e Maria ci ha riso su, lasciando dunque spazio alla sua presentazione.

Luigi: ecco chi è

Luigi, di fronte al parterre di dame di Uomini e Donne, si è dunque raccontato in poche parole: «Ho 55 anni, ho tre figli, di cui due grandi di 22 e 20 anni che vivono con me, e uno di un anno e mezzo, che non vive con me e vedo un paio di volte a settimana. Faccio l’avvocato, vivo a Roma e gioco a tennis». E puntuale è arrivata la provocazione pungente di Tina Cipollari. «ormai sempre più professionisti arrivano qua per cercare l'anima gemella». E Luigi senza scomporsi troppo: «Siamo alla canna del gas ormai», ma era ironico e spiega: «Io all'ora di prazo guardo sempre la trasmissione così qualche giorno fa ho pensato di scrivere e sono stato contattato subito dalla redazione». Luigi è appena arrivato e non ha conosciuto ancora nessuna dama. Al termine della puntata di oggi comunque ha deciso di ballare con Roberta L.