Musica e doni, è Befana show con la polizia

Scopa nell’angolo in bella mostra e scarpe da ginnastica ai piedi. E’ iniziata così l’Epifania romana con la vecchina dal vestito rattoppato che si é unita alle centinaia di partecipanti della “Corsa del Giocattolo”, la gara podistica con partenza dalla Terrazza del Piazzale del Pincio, organizzata dal Cral Inps in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che raccoglie giochi per i bambini meno fortunati. Velocissima la Befana è volata poi in piazza San Pietro per il corteo folcloristico con i Re Magi e gli oltre mille figuranti arrivati per omaggiare il Bambino Gesù.

Solidarietà anche alla “Befana, festa del Poliziotto” del Consap organizzata presso l’Oasi Park, durante la quale sono stati raccolti fondi per la piccola Elisa, affetta da una rara forma di leucemia.



Il parco al Tuscolano ha accolto artisti del circo, i maghi del Supermagic, personaggi di Star Wars, auto e moto della Polizia e tenerissimi pony per la gioia dei bambini. Euforia ed entusiasmo per la nonnina a bordo di un trenino, con i testimonial Adriana Russo e Beppe Convertini, che ha distribuito calze e leccornie a volontà. Mentre piazza Navona si è vestita a festa, come vuole la tradizione, il Teatro Orione ha ospitato la 34°edizione della storica “Befana del Poliziotto”, diretta dal Commissario rds della Polizia di Stato, Enrico Catalano, in collaborazione con il sindacato della Polizia di Stato Co.I.S.P., con a capo il segretario generale Domenico Pianese. Calze e doni per un sano inno all’allegria che ha emozionato la platea gremita. Uno show a misura di famiglia con vari artisti, tra i quali Dario Bandiera, Paolo Mengoli, Mago Lupis, Marco Tana, Milk and Coffee, Carta Bianca, Katia Veneruso, Gianni Nazzaro, Giuseppe Gambi, Francesca Alotta, Marcia Sedoc, Nadia e Francesco, Valeria Vincenzi, giocolieri, equilibristi e clown.

Gran finale con i Cugini di Campagna e i loro successi, che hanno coinvolto il pubblico in un coro di voci con il cavallo di battaglia “Anima mia”. Madrina la bellissima Manila Nazzaro e conduttori Valerio Merola e Paola delli Colli.

Nel piazzale dell’emittente Centro Suono ha preso vita invece “Una calza con i baffi”, iniziativa benefica dedicata agli amici a quattrozampe. Streghette per un giorno Carmen Russo, arrivata con Enzo Paolo Turchi, la figlia Maria e l’inseparabile Cucciolino, Valentina Parisse, Georgia Viero e Roberta Garzia con il barboncino Lupin, che hanno dato il benvenuto a volontari e cani del Gruppo Randagio Roma. Un abbraccio a forma di zampa con diversi, Magico Alivernini, Alberto Mandolesi, Simone Ripa, Sandro Scapicchio, Angelo Martini, Naira, Edgar Meyer, che ha permesso di raccogliere oltre 150 chili di alimenti per aiutare i cani selvatici rifugiati nel bosco del quartiere Portuense.

Federica Rinaudo

© RIPRODUZIONE RISERVATA