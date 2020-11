Gf Vip, Pierpaolo Pretelli scopre un inquilino segreto nella stanza di Patrizia De Blanck: «Si chiama Renato...»

Gf Vip. Pierpaolo Pretelli scopre un "inquilino" segreto nella stanza della contessa De Blanck: «È nascosto lì dentro...». L'ex velino avrebbe rivelato agli altri concorrenti del reality di Canale 5 di aver scoperto un "intruso" nella camera privata di Patrizia De Blanck. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI SOCIAL STAR Chiara Ferragni e Fedez si affacciano e scoppiano in lacrime per la... PERSONE Gerry Scotti racconta il Covid: «Trentasei ore in anticamera... INSTAGRAM Stefano de Martino, la sua biografia fa il giro del web: «Meno...

Su Twitter, i fan del Grande Fratello Vip hanno segnalato una questione piuttosto singolare. Pierpaolo Pretelli, durante una chiacchiarata in cucina con Tommaso Zorzi e altri inquilini della Casa, ha rivelato: «Ragazzi i primi giorni la contessa non sapete cosa si portava in camera. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato». E per far capire chi fosse Renato, il gieffino ha aggiunto: «Squit, squit». Zorzi conferma il racconto dell'ex velino.

Chiara Ferragni e Fedez si affacciano e scoppiano in lacrime per la sorpresa di Spotify

Gerry Scotti racconta il Covid: «Trentasei ore in anticamera terapia intensiva con l'ossigeno»

Insomma, secondo i due concorrenti nella stanza di Patrizia De Blanck ci sarebbe stato un topo. Il video della conversazione ha fatto subito il giro del web e su Twitter piovono commenti. «Hanno trovato un topo nella stanza della contessa?», chiedono increduli alcuni. E ancora: «Il topo Renato, volo!». Nella prossima puntata, Alfonso Signorini affronterà il topo-gate? Staremo a vedere.

Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e Basilicata verso la stretta ROMA "Al momento non c'è una crescita dell'epidemia, ma forse una leggera diminuzione". Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, analizzando la situazione italiana nella consueta conferenza stampa di aggiornamento ha acceso una prima flebile luce in fondo al tunnel.





Ultimo aggiornamento: 18 Novembre, 06:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA