Chiara Ferragni e Fedez si affacciano e scoppiano in lacrime per la sorpresa di Spotify

Tempo di riconoscimenti per Chiara Ferragni e Fedez dopo l'Ambrogino d'oro loro riservati dal Comune di Milano. Un premio sottolineato anche da Stefano Buffagni, vice ministro dello Sviluppo economico, su Facebook, dopo l'assegnazione della civica benemerenza del Comune di Milano a Chiara Ferragni e a Fedez, che hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la terapia intensiva del San Raffaele di Milano. «L'Ambrogino d'Oro è la giusta onorificenza ai meriti e ai valori morali di chi si è schierato in prima linea durante la lotta alla pandemia. Ecco perché, oltre all'indiscutibile merito degli operatori sanitari tristemente caduti, è bene essere riconoscenti a chi ha dato aiuti concreti».

E oggi un nuovo regalo a Chiara Ferragni che si è commossa sino alle lacrime. Fedez e Chiara Ferragni, affacciandosi al balcone, hanno avuto infatti una piacevole sorpresa. Spotify ha fatto installare un manifesto di ringraziamenti sotto al loro appartamento. «Rompere il silenzio del lockdown e anche l'internet. Grazie Ferragnez». Fedez ha ripreso tutto e ha commentato: «Che bello mi viene da piangere». E Chiara Ferragni lo ha fatto davvero: «Sono ormonale....».

